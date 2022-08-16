Париж, 16 августа 2022, 15:51 — REGNUM Министерство внутренних дел Франции объявило, что с начала летнего сезона по всей территории страны за поджоги задержали 26 человек, сообщает Le Figaro.
По данным министерства внутренних дел, эта серия арестов является результатом создания значительных «человеческих и технических средств» для прекращения волны поджогов. Таким образом, в дополнение к французской жандармерии, уже находящейся на местах, в последние недели 320 солдат ведомства были мобилизованы для эвакуации и обеспечения безопасности пострадавших.
Ранее сообщалось о 25 подозреваемых в поджогах, из которых четверо человек осуждены, а шестеро заключены под стражу.
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