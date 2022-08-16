Париж, 16 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Франции объявило, что с начала летнего сезона по всей территории страны за поджоги задержали 26 человек, сообщает Le Figaro.

Matti Blume Французская жандармерия

По данным министерства внутренних дел, эта серия арестов является результатом создания значительных «человеческих и технических средств» для прекращения волны поджогов. Таким образом, в дополнение к французской жандармерии, уже находящейся на местах, в последние недели 320 солдат ведомства были мобилизованы для эвакуации и обеспечения безопасности пострадавших.

Ранее сообщалось о 25 подозреваемых в поджогах, из которых четверо человек осуждены, а шестеро заключены под стражу.

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