Кемерово, , 16:54 — REGNUM Кемеровская область лидирует в Сибирском федеральном округе по инвестиционному климату. Об этом заявила директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на совещании по вопросам инвестиционной привлекательности сибирских регионов и повышения качества жизни людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Сегодня мы живем в новых экономических условиях. Санкции, которые вводит Запад, нужно рассматривать как новые возможности для внутренних изменений и взаимодействия в вопросах выпуска товаров для импортозамещения, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Для этого во всех регионах Сибири важно создать привлекательный инвестиционный климат для развития бизнеса и повышения уровня жизни населения».

По официальным данным, в 2022 году Кемеровская область заняла 12 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сохранив результат 2021 года. Кузбасс стал лучшим среди регионов Сибири.