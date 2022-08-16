Киров, , 15:51 — REGNUM Военнослужащим, проходящим службу по контракту в именных воинских подразделениях Кировской области, будут предоставлены дополнительные социальные гарантии. Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства.

Специальная военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Контрактники получат единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

Уточняется, что к именным подразделениям, которые формируются в Кировской области, относятся стрелковая рота «Вятка» и пушечно-артиллерийский дивизион «Имени Героя Советского Союза лейтенанта Широнина».

Для получения выплаты военнослужащий должен прослужить в именном подразделении не менее 3 месяцев с момента заключения контракта. Условие не распространяется на погибших в период прохождения службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе были введены дополнительные меры социальной поддержки для детей участников специальной военной операции на Украине.

В частности, если в рамках квоты, установленной указом президента РФ, ребенок не был принят в вуз на территории Кировской области, ему будет компенсировано 100% расходов на обучение. Также будут установлены ежемесячные выплаты детям участников СВО, которые будут предоставляться студентам дневной формы обучения до 23 лет.

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