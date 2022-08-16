Киров, 16 августа 2022, 15:51 — REGNUM Военнослужащим, проходящим службу по контракту в именных воинских подразделениях Кировской области, будут предоставлены дополнительные социальные гарантии. Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства.

Специальная военная Операция
Специальная военная Операция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Контрактники получат единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

Уточняется, что к именным подразделениям, которые формируются в Кировской области, относятся стрелковая рота «Вятка» и пушечно-артиллерийский дивизион «Имени Героя Советского Союза лейтенанта Широнина».

Для получения выплаты военнослужащий должен прослужить в именном подразделении не менее 3 месяцев с момента заключения контракта. Условие не распространяется на погибших в период прохождения службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе были введены дополнительные меры социальной поддержки для детей участников специальной военной операции на Украине.

В частности, если в рамках квоты, установленной указом президента РФ, ребенок не был принят в вуз на территории Кировской области, ему будет компенсировано 100% расходов на обучение. Также будут установлены ежемесячные выплаты детям участников СВО, которые будут предоставляться студентам дневной формы обучения до 23 лет.

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