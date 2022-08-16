Париж, 16 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщает 16 августа Елисейский дворец.

Gov.ua Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Беседа лидеров двух стран, уточнили в Елисейском дворце, продлилась 1 час 20 минут. Сообщение о её завершении появилось вскоре после 13:00 по местному времени (14:00 мск).

Подробности беседы в Париже пока не раскрывают. Как сообщало ИА REGNUM, Макрон намеревался обсудить с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. До этого лидеры общались 1 августа.

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