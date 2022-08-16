Вашингтон, 16 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер триллера «Конец дороги». Об этом 16 августа сообщило издание «Афиша Daily».

В ролике зрителям показывают главных героев в лице матери, двоих детей и её брата, которые намерены справиться с преследованием неизвестного преступника. Премьера ленты намечена на 9 сентября 2022 года.

Цитата из трейлера Ludacris в фильме «Конец дороги» режиссёра Миллисент Шелтон

Напомним, главные роли в «Конце дороги» исполнят Куин Латифа и Ludacris (Крис Бриджес). Режиссёром триллера выступит Миллисент Шелтон («Доказательство»).