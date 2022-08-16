Ереван, , 15:48 — REGNUM Список лиц, которых считают пропавшими без вести после взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване, сократился до четырёх человек. Данные по состоянию на 16:00 (15:00 мск) 16 августа обнародовала пресс-служба МЧС Армении.

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«Продолжаются тушение пожара и поисково-спасательные работы. Пожар был локализован 16 августа в 14:38», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, спасатели нашли 16 погибших в ходе взрыва. Из них неопознанными остаются двое. Большинство пострадавших от взрыва выписали из клиник.

Напомним, взрыв на территории «Сурмалу» произошёл 14 августа. Из-за этого здание ТЦ частично обрушилось.

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