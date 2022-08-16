Ярославль, 16 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Ярославле 12 водителей рейсовых автобусов было привлечено к административной ответственности после проверки госавтоинспекции и Ространснадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области. Всего в ходе рейда было проверено 29 автобусов.

t. me/ugibdd76 Проверка общественного транспорта в Ярославле

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в госавтоинспекции, 5 водителей привлекли за технические неисправности автобусов, трое водителей пренебрегли ремнём безопасности и ещё трое вышли в рейсы на автобусах без действующего техосмотра. Ещё один водитель привлечён за управление транспортом без полиса ОСАГО.

Кроме того, были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении 4 должностных лиц и 1 юридического лица. Должностные лица привлекались за отсутствие техосмотра, выпуск технически неисправного автобуса. Ещё двое — за выпуск автобусов, превышающих концентрацию норм по выбросам дыма. Юридические лицо привлекли за отсутствие полиса ОСАГО.

При этом за 7 месяцев сотрудники ведомства выявили 1210 нарушений в работе водителей общественного транспорта.

Также отчитались в ярославском ГИБДД и об аварийности, сообщив, что за 7 месяцев 2022 года на территории региона зарегистрировано 54 ДТП с участием автобусов, в которых погибло 4 человека и ещё 71 получил ранение. Из них по вине водителей произошло 28 аварий, в которых 36 человек получили травмы.