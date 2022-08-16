Москва, , 15:44 — REGNUM Сегодня, 16 августа, президент России Владимир Путин поздравил участников сборной команды России — Александра Бабина, Данилу Клища, Всеволода Нагибина и Фёдора Ромашова — с победой на Международной олимпиаде по информатике в Джокьякарте (Индонезия), сообщается на сайте Кремля.

Урок информатики Дарья Антонова, ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что знания, работоспособность и целеустремлённость помогают уверенно идти вперёд, добиваться успехов в жизни и будущей профессии.

«Вы достойно представили Россию на престижных соревнованиях и доказали, что отечественное образование по праву пользуется авторитетом в мире», — отметил Путин и пожелал победителям удачи.

Как сообщало ИА REGNUM, российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на международной олимпиаде по информатике в Индонезии.

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