Москва, 16 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Избранный президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев покинул пост генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС). Об этом 16 августа сообщает пресс-служба РФС.

Rfs.ru Генеральный директор РФС Александр Алаев

Алаев был генеральным секретарем РФС с 2019 года. Временно исполнять его обязанности будет Максим Митрофанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Алаев единогласно избран на пост президента РПЛ на пять лет, он был единственным кандидатом на выборах.