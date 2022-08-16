Джакарта, 16 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5869 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По состоянию на 16 августа в Индонезии выявлено 6 292 231 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 5803 человека в Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 6 082 732 человека.

В период с 15 по 16 августа от COVID-19 умерли 25 человек. Всего эпидемия унесла жизни 157 277 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии вновь продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.

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