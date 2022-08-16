Москва, , 15:47 — REGNUM Группа компаний Lindt & Sprüngli покидает российский рынок. Заявление об этом опубликовано 16 августа на сайте швейцарского производителя.

Шоколад Василий Иванов © ИА REGNUM

Ранее, 9 марта, швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий объявил, что его деятельность в России временно приостановлена. Восемь магазинов были закрыты, поставки прекращены. В новом заявлении говорится о принятом решении уйти с рынка России.

«Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства», — заверили в компании.

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