16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 16:40 — REGNUM В годовщину вывода американских войск из Афганистана экс-президент этой страны Ашраф Гани дал интервью американскому телеканалу CNN. Оно привлекло внимание потому, что Гани внёс некоторые важные нюансы в причины его бегства из Кабула. По его словам, главной причиной его отъезда из Афганистана был «не страх за свою жизнь, а желание не дать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова унизить президента страны и заставить его подписать документы, подтверждающие легитимность правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Выходит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или их какая-то определенная фракция готовили вместе с американцами сценарий «легитимной» передачи власти в стране. По косвенным признакам можно говорить о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказывался от штурма Кабула, принимал американский проект формирования так называемого коалиционного правительства с участием различных политических сил. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обещали, что не будут использовать афганскую территорию для действий, угрожающих безопасности США и их союзников. Что касается Гани, то ему гарантировалась личная безопасность. При этом в случае практической реализации такого сценария вывод американских войск из Афганистана мог бы выглядеть иначе, чем произошло на самом деле, когда начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий, сотрудников компаний, иностранных военных, а Гани мог бы в перспективе оказаться в США, а не бежать в Объединенные Арабские Эмираты.

Ашраф Гани President.gov.af

Заявления высокопоставленных американских чиновников свидетельствуют, что Гани первоначально принял этот проект. Как заявлял спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, «Вашингтон за несколько часов до захвата Кабула смог уговорить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не входить в город в течение двух недель, однако это соглашение было сорвано бегством бывшего президента». По его же словам, «никто из американской администрации на тот момент не подозревал, что Гани намеревался покинуть страну». Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Tolo News также говорил, что для него «стало неожиданным бегство из Афганистана президента Гани, и мы определенно не делали ничего, чтобы содействовать этому». После этого Госдепартамент США заявил, что «больше не считает бежавшего из Афганистана президента Гани существенной политической фигурой в этой стране», сжигая таким образом для него мосты для отступления в Вашингтон.

События в Кабуле того времени не скоро станут достоянием гласности. Существуют огромные пласты реализованных и нереализованных закрытых и открытых договоренностей между различными игроками и политическими силами. Лица из ближайшего окружения Гани заявляют, что он параллельно с американцами вел секретные переговоры с какими-то талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью заключить мирное соглашение о передаче власти. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай говорил о том, что в условиях «временного вакуума власти он, а также председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр сформировали совет, целью которого было не допустить хаоса, страданий народа и управлять мирным транзитом власти». Но в этой схеме что-то не сработало. В итоге захват Кабула «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказался стремительным и бескровным.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Сейчас проблема в другом. Ранее Гани в интервью западным изданиям говорил о возможности своего возвращения в Кабул. В свою очередь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намекали о негласных контактах с экс-президентом с целью заключить какое-то новое соглашение. Причем к этому процессу были подключены некоторые афганские и американские политики. Но интервью Гани телеканалу CNN демонстрирует, что он пошел на разрыв с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В недавнем интервью индийскому телеканалу ABN бывший президент заявил, что «считает себя президентом в соответствии с Конституцией и пока народ Афганистана на законных основаниях не изберет кого-то другого». Это новый сюжет в афганском ребусе, решение которого ещё только предстоит найти. Битва за Афганистан продолжается.