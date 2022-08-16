* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 16 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и народ Афганистана по-разному относятся к дате 24-го числа месяца Асад (15 августа). «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отмечает этот день как праздник победы, в то время как для многих людей этот день является напоминанием о трагедии. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

День 15 августа 2021 года принёс талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) богатство и власть, но он лишил людей куска хлеба и многих свобод.

Статистические данные и информация, опубликованные международными организациями и независимыми СМИ в прошлом году, сообщают о полномасштабной гуманитарной катастрофе в Афганистане. За прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли предотвратить кровавые атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в различных городах Афганистана, а вооружённый конфликт между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и противоборствующими фронтами продолжается в некоторых частях Афганистана.

Вопреки обещанию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о всеобщей амнистии, группировка начала массовые аресты и убийства бывших государственных служащих и силовиков. За последний год убийства и пытки стали обычной практикой, сотни тысяч рабочих мест утрачены, экономика, образование и учреждения государственной службы рухнули.

Из городов Афганистана приходят сообщения о том, что очереди нищих, сидящих возле пекарен в ожидании бесплатного хлеба, с каждым днём становятся всё длиннее. Число младенцев, умирающих от голода, быстро растёт, люди начали продавать свои органы и своих детей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также наложили обширные ограничения на гражданские и политические права жителей страны, отменив конституцию, принятую в 2002 году, и широко нарушают права человека.

Исламский Эмират считается единственной властью в мире, которая осуществляет гендерный апартеид против женщин. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили девочкам старших классов ходить в школу, но и во многих школах для мальчиков занятия не проводятся.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В отчёте Конгресса США показано, что после вывода американских войск из Афганистана в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попала военная техника на сумму около 7 миллиардов долларов. В том числе, 78 самолётов и вертолётов американского производства, стоимость которых оценивается примерно в миллиард долларов.

В отчёте Пентагона сказано, что в Афганистане осталось в общей сложности более 9000 боеприпасов класса «воздух-земля» на сумму более 6,5 миллиона долларов. В настоящее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют доступ более чем к 96 000 единиц военной техники.

Также анализ Foreign Policy показывает, что Сираджуддин Хаккани, лидер «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и министр внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расширяет свой контроль над афганскими шахтами. Отмечается, что он уже давно контролирует огромные запасы хромита, простирающиеся от Кабула до Пакистана, и имеет сведения о большинстве запасов полезных ископаемых.

Но для него важен контроль и над тем, что происходит «над землей» — контроль над грузоперевозками, дорогами, налогами, таможенниками и пограничниками.

«Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время удерживает большую часть доходов горнодобывающего сектора. Значительная его часть может в конечном итоге быть переправлена в Персидский залив», — пишет газета.

В течение прошлого года группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вела переговоры с Китаем, Пакистаном и Ираном о предоставлении им прав на разработку богатых минеральных ресурсов Афганистана. В этом году официальные лица этих стран неоднократно посещали Кабул и обсуждали с лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширение экономических связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В связи с этим Пакистан начал импортировать уголь из Афганистана за свои рупии вместо долларов, чтобы сэкономить драгоценную валюту и иметь доступ к дешёвому сырью для выработки электроэнергии.

Центральный банк Афганистана, находящийся под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил о получении от международного сообщества десятков денежных пакетов на общую сумму почти один миллиард долларов наличными.

В прошлом году, применяя насилие и принуждение, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали собирать ушр (десятину) и закят с бизнесменов, землевладельцев, владельцев магазинов и других слоёв общества. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вымогают эти налоги у людей, живущих за чертой бедности, под угрозой оружия.

В июне лондонский журнал Economist сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добились больших успехов «в сборе налогов», чем предыдущее афганское правительство. Это издание писало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настолько успешно собирают деньги с людей, что от них никто не ожидал.

Economist пишет, что опыт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в их бытность повстанцами в последние 20 лет по сбору доли сельскохозяйственной продукции в виде ушра, закята и других религиозных пожертвований помог группировке наладить сбор налогов.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подобен дракону, возвышающемуся над руинами, полными сокровищ и богатств, в то время как народ Афганистана находится на безводной и выжженной равнине в поисках куска хлеба, и в тоске по утраченным возможностям и свободам», отмечается в статье.