Сыктывкар, 16 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Коми коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции упал до 8%, сообщает ГТРК «Коми Гор».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным СМИ, в числе госпитализированных с ковидом — 90 жителей республики, 17 из них — дети.

«У пациентов наблюдаются такие симптомы, как стеноз гортани, судороги. Симптом, которого не было на протяжении других волн пандемии — отиты», — сообщила главный внештатный специалист минздрава Коми по инфекционным болезням Татьяна Безуглая.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость COVID-19 в Москве идет на спад .