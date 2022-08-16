Ульяновск, 16 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Старомайнском районе Ульяновской области установлен карантин в двух сёлах, где выявлена африканская чума свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

По данным ведомства, чума свиней зарегистрирована среди домашних свиней в личных подсобных хозяйствах на территориях сёл Шмелевка и Жедяевка Старомайнского района. В данных населённых пунктах указом губернатора Ульяновской области установлен карантин.

На неблагополучных территориях начался комплекс профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС. В частности, в эпизоотических очагах запрещён ввоз и вывоз свиней, продукции животноводства и растениеводства, посещение территории посторонними лицами, въезд и выезд транспортных средств. Кроме того, будут изъяты на убой все свиньи, а их владельцам выплатят компенсации из бюджета.

Отметим, что африканская чума свиней вирусная болезнь свиней представляет собой вирусное заболевание свиней, в результате которого животное умирает. Вакцины и методов лечения не существует.

Напомним, что предприятия и крестьяне должны информировать обо всех случаях заболевания или падежа свиней.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Старомайнском районе Ульяновской области ввели режим повышенной готовности из-за обнаружения чумы свиней. На въездах в населённые пункты, где выявлены АЧС, установлены КПП для предотвращения распространения инфекции.