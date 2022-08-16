Иосиф Пригожин вновь стал дедом
Москва, 16 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, родила ребёнка. Об этом 16 августа пишет StarHit.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Иосиф Пригожин
По данным издания, у Пригожиной родился сын. В разговоре со СМИ, она призналась, что долго не сообщала родным о беременности, а также рассказала о реакции близких на пополнение в семье: «Я безумно счастлива, муж тоже! Мама была очень рада, ведь она давно мечтала стать бабушкой и просила внуков. А у брата на глазах появились слезы счастья».
ИА REGNUM напоминает, что новорождённый сын Данаи Пригожиной стал первым биологическим внуком Иосифа Пригожина. У продюсера есть неродная внучка от брака с певицей Валерией.