Москва, , 18:28 — REGNUM До конца 2022 года 84 российских регионах, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в нормативное состояние приведут порядка 16 тыс. км трасс и городских улиц. Эффективность выполнения строительно-монтажных мероприятий напрямую зависит от качества проводимых работ, поэтому большое значение уделяется применяемым технологиям и материалам, сообщает Росавтодор.

Ремонт дороги Orenburg-gov.ru

Так, в Свердловской области в этом году впервые укладывают инновационный асфальт. Особенность смеси заключается в технологии разработки рецепта асфальтобетона и применении специальной марки битума. Состав и пропорции компонентов подбираются под актуальные климатические условия и автомобильную нагрузку.

Для испытаний выбрали участок Арамильского тракта. Здесь высокая интенсивность движения, до 30 тыс. автомобилей в сутки, и жесткие условия эксплуатации.

«Весь участок ремонта составляет 11,8 км, из них 3 км мы ремонтируем по инновационной технологии. Укладываем асфальтобетон, созданный с помощью технологии объемного проектирования. Мы будем наблюдать, как инновационный асфальт ведет себя на протяжении гарантийного и межремонтного сроков, как противостоит различным деформациям, справляется с динамическими нагрузками, колееобразованием, воздействием внешних факторов», — рассказал первый заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Так, для пилотного участка подобран такой материал, который не теряет своих свойств от — 34 до +64 °С.

«Мы последние десять лет внедряем новые методы, которые позволяют улучшать качество асфальта. Этот пилотный проект позволит вывести качество дорог на новый уровень. Отличие нового метода в том, что каменные материалы должны плотно прилегать друг к другу. Берется одна фракция щебня, рассчитывается объем пустот между камнями, они заполняются более мелкой фракцией и так берутся фракции все мельче и мельче, пока не заполнится весь каркас смеси. Благодаря такой методике каркас получается более жестким. Смеси не растекаются, не плывут они стоят на одном месте, работают четко», — пояснил директор НИИ ЛАДОР группы компаний ГУДСР Александр Дедюхин.

В Тульской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» используется новый ГОСТ для объемного и объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей по методологиям Маршалла и Суперпэйв.

Сейчас он применяется при устройстве верхнего слоя покрытия на трех региональных объектах. На участке Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево работы по укладке верхнего слоя завершены. На трассе Тула — Белёв верхний слой уложен наполовину, а на автодороге Болохово — Шварцевский этот этап только начался.

Для проведения работ инженеры-лаборанты, дорожные мастера и начальники асфальтобетонных заводов прошли обучение.

«Тульская область стала одним из регионов, где еще в 2019 году начали активно внедрять новые технологии при ремонте дорог в рамках национального проекта. Они хорошо показывают себя как при проведении работ, так и при дальнейшей эксплуатации, а потому мы будем продолжать эту практику. Использование наилучших технологий позволяет нам уменьшить образование колей, повысить водостойкость и устойчивость покрытия, а значит, увеличить межремонтные сроки и сэкономить средства», — подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов.

Всего по новой технологии в регионе будет уложено почти 50 км дорог. Работы уже завершены на 50%.

В Рязанской области в этом году с помощью технологии объемного проектирования по методу Суперпэйв приведут в нормативное состояние участок Егорьевского шоссе в Клепиковском районе. Участок для укладки нового вида асфальта был выбран неслучайно: Егорьевское шоссе связывает Москву и Касимов, имеет высокую интенсивность движения и входит в опорную сеть региона.

Кроме того, на объекте укрепят основание дороги методом холодной регенерации, который позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового. Главный плюс технологии — значительное увеличение срока службы дорожных одежд и несущей способности дороги для проезда крупногабаритного транспорта.

«Егорьевское шоссе — одна из самых загруженных трасс в регионе. Почти каждую минуту наряду с легковушками и автобусами по ней проходят большегрузные машины. Применение нового вида асфальта на этом объекте поможет решить проблему колееобразования в процессе эксплуатации», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник.

Напомним, еще в 2019 году в рамках нацпроекта был создан Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. По данным ФАУ «РОСДОРНИИ», на сегодняшний день в нем содержится 796 материалов, 257 конструктивных решений и 365 технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2024 года, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», доля контрактов на осуществление дорожной деятельности по нацпроекту, предусматривающих использование новых технологий, должна составить 40%, а доля контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, — 25%.