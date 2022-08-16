Фэрбэнкс, , 16:28 — REGNUM Десять электромобилей отправились в автопробег по Аляске для того, чтобы продемонстрировать способность машин работать на Крайнем Севере. Путь составит более чем 1500 километров. Об этом сообщает американское информационное агентство Alaska Public Media.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этим мероприятием мы показываем, что можно электрифицировать даже самые отдаленные районы Аляски очень быстро и с минимальными затратами», — отметил Дмитрий Шеин, директор ассоциации электромобилей Аляски.

Планируется, что участники автопробега достигнут Оликток Пойнт, который находится в 264 км от самого северного города на Аляске, по дорогам общего пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» для Красноярска закупят 12 электробусов и пять зарядных станций в 2023 году. На закупку выделено 627 млн рублей из федерального бюджета.

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