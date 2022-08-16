Москва, 16 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Популярный актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев высказался по поводу своего ухода из проекта «Голос 60+». Слова артиста приводит ТАСС 16 августа.

OfficialTrailers.ru Дмитрий Нагиев

По словам Нагиева, он действительно «какое-то время» не будет принимать участие в съёмках шоу. Также известно, что телеведущий отказался от участия в в других версиях проекта как минимум на один сезон.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Лариса Гузеева станет новой ведущей шоу «Голос 60+». Подобное решение обусловлено желанием Дмитрия Нагиева взять творческий перерыв после многолетней работы на проекте.