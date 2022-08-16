Черкесск, 16 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии завершился ежегодный Северо-Кавказский форум «Махар-2022». Его участниками стали более ста представителей регионов СКФО и Юга России. В рамках форума была проведена защита молодежных проектов и распределены гранты на общую сумму 3 млн рублей. Выиграли восемь участников, получившие на реализацию своих проектов до 500 тыс. рублей.

Телеграм-канал КЧГУ Форум «Махар»

Организаторы учредили 15 номинаций в рамках четырех направлений, в том числе социальное проектирование, студенческий туризм, творчество, креативные индустрии. Были одобрены для получения грантов проекты по созданию фотошколы, по реализации ознакомительно-образовательного форума «Моя культура», проекта интервью «Принципиальный допрос», а также проекты «В гостях у гор», «Футбол под звездами», «N2O для Apis mellifere» и «Музыка улиц».

Напомним, форум «Махар-2022» проходил в Карачаево-Черкесии в рамках мероприятий по празднованию 100-летия республики при поддержке министерства по делам молодежи КЧР, Карачаево-Черкесского госуниверситета, регионального отделения Российского союза молодёжи, АНО «Высокогорный креативный кластер».