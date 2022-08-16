Новосибирск, , 15:33 — REGNUM Школы вправе требовать ношение формы, но не может заставлять родителей покупать форму у конкретного производителя. Таким образом министерство образования Новосибирской области отреагировало на скандал вокруг школьной формы.

Школьная форма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, ранее новосибирская прокуратура организовала проверку информации о «навязывании» родителям покупки школьной формы конкретных марок по завышенным ценам.

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«Вправе устанавливать требования к общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия и правила её ношения, — приводит сайт «НДН. Инфо» официальный комментарий властей. — При этом внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».

Согласно официальным данным, за нарушение правил школа «оставляет за собой право на применение различного рода взысканий», но запрещено не допускать детей к занятиям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирская прокуратура проверит исполнение ответственными должностными лицами школ федерального законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры.