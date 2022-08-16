Джакарта, 16 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Начальник военно-морского штаба Индонезии адмирал Юдо Маргоно присвоил кораблю название и присутствовал при запуске нового корабля-госпиталя, сообщает CNN Indonesia.

AWG97 Солдаты вооруженных сил Индонезии

В составе ВМС Индонезии теперь насчитывается три корабля-госпиталя. Эти три вспомогательных госпитальных судна необходимы для удовлетворения потребностей трех существующих в Индонезии флотов.

Госпитальные корабли также полезны для мобильных служб здравоохранения, которые могут охватывать все регионы Индонезии.

«Другими словами, госпитальные суда одинаково важны как для военных операций военного времени, так и для невоенных военных операций», — заявил Юдо Маргоно.

Судно KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 вмещает все необходимое медицинское оборудование, включая кабинет рентгена, операционную /хирургию, послеоперационную палату (на трех человек), изолятор (на двоих мужчин и двух женщин), процедурный кабинет (на 46 мужчин и 46 женщин), детскую комнату, родильное отделение, смотровую комнату, отделение неотложной помощи (на 12 человек), отделение интенсивной терапии, лабораторию и морг.