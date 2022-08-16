Москва, 16 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Финляндия ограничит количество принимаемых заявлений от граждан России для получения визы до 10% от текущего уровня. Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто после обсуждения данного вопроса 16 августа на заседании правительства Финляндии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Сейчас Финляндия получает около 1 тысячи заявлений в день на получение визы гражданами России. Теперь по новым правилам это будет всего лишь 100 заявлений в день. Ограничение на получение виз вступает в силу в начале сентября 2022 года.

При этом, по словам Хаависто, правительство Финляндии поддержит новый тип гуманитарной визы, позволяющей гражданским активистам и журналистам легче путешествовать по стране.

Вместе с тем финский министр отметил, что Финляндия и страны Прибалтики намерены представить совместное решение ЕС по ограничению российских туристических виз. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа.

ИА REGNUM ранее сообщало, граждан России финские власти могут ограничить в получении виз в Финляндию.

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