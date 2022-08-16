Самара, 16 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Операцию по удалению врожденной катаракты глаза месячному ребёнку впервые провели врачи в Самаре. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Константин Шелихов ИА REGNUM Операция пациента с двумя сосудистыми патологиями, которую проводят сердечно-сосудистые хирурги Алтайского краевого кардиологического диспансера

Уникальная операция была проведена в педиатрическом корпусе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина.

«Это достаточно редкая патология, тем более — врождённая катаракта поразила только один глаз ребёнка. Раньше мы направляли таких деток в федеральные центры. Но чем раньше сделана операция, тем лучше для того, чтобы зрительные анализаторы глаза сформировались вовремя в нужном направлении. Мы провели операцию в нашем отделении», — приводит пресс-служба слова заведующего отделением патологии новорожденных и недоношенных детей педиатрического корпуса областной больницы им. Середавина, главного внештатного специалиста-неонатолога министерства здравоохранения Самарской области Виталия Шустрова.

Отмечается, что у этой операции имелось немало особенностей. Нужно было учитывать малый возраст пациента, необходимо было использовать самые современные инструменты самого маленького калибра, была потребность в мультидисциплинарном взаимодействии специалистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что детские хирурги Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина провели уникальную операцию по извлечению инородного тела из внутренних органов мальчика.