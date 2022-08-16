Москва, 16 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Парламентариям и представителям спорта необходимо вернуться к обсуждению вопроса возвращения продажи пива на российские стадионы и разобраться с ситуацией вокруг Fan ID. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Пиво

Напомним, ранее на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно был избран Александр Алаев.

«Мы понимаем, что работы, в том числе совместной, предстоит много. Необходимо разобраться с ситуацией вокруг паспорта болельщика, обсудить это все вместе с общественностью, ведомствами, клубами, аренами и другими субъектами футбола. Мы готовы к совместной работе и проведём такое заседание в начале осени», — сказал Свищев.

По его словам, в мероприятии примут участие представители Минспорта, Минцифры, РФС, а также болельщики, общественность, клубы и другие заинтересованные стороны.

«Помимо этого, важно вернуться к обсуждению вопроса возвращения продажи пива на стадионы. Сейчас самое время для того, чтобы развивать и популяризировать наши лиги внутри страны, выводить их на новый уровень. Желаем новому руководителю РПЛ достичь поставленных целей, но это возможно при активной совместной работе», — заключил Свищев.

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