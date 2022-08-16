Москва, , 15:35 — REGNUM Движение на границе Эстонии с Россией в районе городов Нарва и Ивангород возобновлено после перерыва. Об этом сообщает ФТС России 16 августа в телеграм-канале.

Нарва Дарья Драй © ИА REGNUM

«Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Ранее эстонская сторона приостановила пропуск автомобильного транспорта через границу с Россией в районе Нарвы и объяснила это обновлением программного обеспечения. Перерыв продлился шесть часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Нарве демонтировали советский военный памятник — танк Т-34 по решению правительства Эстонии. Кроме того, из города уберут и другие такие же памятники. Танк Т-34 обещают выставить в Эстонском военном музее.

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