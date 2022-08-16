Оттава, 16 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) стал рекордсменом по количеству синглов в пятёрке лучших в американском чарте Billboard Hot 100. Об этом 16 августа сообщил портал NME.

Кадр из клипа Sticky Рэпер Drake

Теперь музыкант имеет в своей коллекции 31 попадание в топ-5 Billboard Hot 100, что на две композиции больше, чем у предыдущего рекордсмена — британской рок-группы The Beatles. Стоит отметить, что последним подобным синглом для Drake стала песня Staying Alive, записанная при участии DJ Khaled (Халед Мохаммед Халед) и опубликованная 5 августа 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Drake сделал на лице тату в честь матери. Теперь на левой щеке артиста написаны буквы «SG» — инициалы его матери.