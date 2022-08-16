Москва, , 17:43 — REGNUM Если Таджикистан и Узбекистан позволят отправить самолеты и вертолеты, которые год назад прилетели из Афганистана, на Украину — Москва должна принять самые жесткие ответные меры. Такое мнение 16 августа ИА REGNUM высказал российский политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон President.tj

Напомним, сегодня МИД России призвал не допустить отправки афганских самолетов и вертолетов, находящихся в Таджикистане и Узбекистане, на Украину. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, что около 100 единиц, угнанных из Афганистана в прошлом году, могут быть переправлены Киеву.

По мнению политолога, Минобороны России нужно напомнить Таджикистану, что он является участником ОДКБ и «имеет определенные обязательства, которые нужно выполнять».

«Узбекистан в ОДКБ не входит, но как я понимаю, собирается возобновить свое членство в организации. Время обращений через МИД прошло, нужна реакция Минобороны России на происходящее», — отметил эксперт.

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Бредихин уверен, что «если самолеты и вертолеты окажутся на Украине — Москва молчат не будет».

«Самое простое, что можно сделать — отправить трудовых мигрантов из стран Средней Азии на родину. Уверен, что после этого степень лояльности наших партнеров в регионе изменится в лучшую сторону. Сразу все станут договороспособные, «белые и пушистые», — высказался аналитик.

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