МО РФ должно реагировать на передачу Узбекистаном авиации Украине — эксперт
Москва, 16 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Если Таджикистан и Узбекистан позволят отправить самолеты и вертолеты, которые год назад прилетели из Афганистана, на Украину — Москва должна принять самые жесткие ответные меры. Такое мнение 16 августаИА REGNUM высказал российский политолог, кандидат исторических наукАнтон Бредихин.
Напомним, сегодня МИД России призвал не допустить отправки афганских самолетов и вертолетов, находящихся в Таджикистане и Узбекистане, на Украину. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДЗамир Кабулов рассказал, что около 100 единиц, угнанных из Афганистана в прошлом году, могут быть переправлены Киеву.
По мнению политолога, Минобороны России нужно напомнить Таджикистану, что он является участником ОДКБ и «имеет определенные обязательства, которые нужно выполнять».
«Узбекистан в ОДКБ не входит, но как я понимаю, собирается возобновить свое членство в организации. Время обращений через МИД прошло, нужна реакция Минобороны России на происходящее», — отметил эксперт.
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Бредихин уверен, что «если самолеты и вертолеты окажутся на Украине — Москва молчат не будет».
«Самое простое, что можно сделать — отправить трудовых мигрантов из стран Средней Азии на родину. Уверен, что после этого степень лояльности наших партнеров в регионе изменится в лучшую сторону. Сразу все станут договороспособные, «белые и пушистые», — высказался аналитик.
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