Варшава, 16 августа 2022, 15:21 — REGNUM Украине рано или поздно придется признать факт устроенного нацистами геноцида поляков в феврале 1943 года, заявил заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин.
Он напомнил, что Польша и Украина планируют создать совместную группу по поиску массовых захоронений 79-летней давности, организации кладбищ и памятников. Варшава уже сформировала свою делегацию и ждет ответа от Киева, уточнил он.
Селлин подчеркнул, что это необходимо, поскольку большинство украинцев не имеет представления о деятельности отрядов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), атаковавших почти 100 польских населенных пунктов на Волыни.