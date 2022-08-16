Варшава, 16 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Украине рано или поздно придется признать факт устроенного нацистами геноцида поляков в феврале 1943 года, заявил заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин.

Раскопки в Волыни

«Они (жители Украины) должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, убийстве всего национального меньшинства, которое проживало там веками. И это было сделано. Это геноцид», — заявил он в интервью польскому Агентству печати.

Он напомнил, что Польша и Украина планируют создать совместную группу по поиску массовых захоронений 79-летней давности, организации кладбищ и памятников. Варшава уже сформировала свою делегацию и ждет ответа от Киева, уточнил он.

Селлин подчеркнул, что это необходимо, поскольку большинство украинцев не имеет представления о деятельности отрядов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), атаковавших почти 100 польских населенных пунктов на Волыни.