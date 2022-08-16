Молдавия, , 15:21 — REGNUM Оппозиционная партия «Шор» 16 августа вывела сторонников на акцию протеста в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба данной политсилы.

Протест

Отмечается, что протестующие выражали несогласие с арестом одного из лидеров партии, депутата парламента Марины Таубер. Они вышли к зданию городского суда в районе Чеканы, где рассматривают ходатайства защиты и обвинения. Активисты требуют освободить политика.

«Марина Таубер сидит в тюрьме, потому что она и господин председатель [партии] Илан Шор учат власть, как нужно управлять страной. Они раздражены этим, ищут, к чему придраться», — заявил участвующий в митинге председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Сообщается, что участники акции считают дело политизированным, а обвинения надуманными. Они также заявляют, что доказательства, под предлогом которых Таубер назначили арест, являются «надуманными».

Напомним, Шор, скрываясь за границей, ранее призывал оппозиционные силы Молдавии объединиться для «свержения» власти в стране. Его партия и другие оппозиционеры обвиняют руководство республики в резком ухудшении экономической ситуации. В июле Таубер арестовали по делу о незаконном финансировании партии, а у других членов партии провели почти 100 обысков.