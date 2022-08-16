Кабул, , 15:19 — REGNUM Метеорологическая служба Афганистана предупреждает об обильных осадках и наводнениях в 19 провинциях. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Василий Поленов. Ливень. 1874

Согласно информационному бюллетеню департамента, сильные дожди с грозой и сильным ветром ожидаются в провинциях Бамиан, Вардак, Газни, Дайкунди, Забуль, Кабул, Кандагар, Каписа, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Панджшер, Пактика, Пактия, Парван, Урузган и Хост.

По данным метеослужбы, количество осадков составит от 10 до 35 мм.

Также в провинциях Герат, Фарах и Нимроз будут наблюдаться кратковременные порывы ветра и пыльные бури, скорость ветра ожидается от 20 до 65 километров в час.

За минувшие дни в результате проливных дождей и наводнений в ряде провинций Афганистана погибли люди и был причинён материальный ущерб.