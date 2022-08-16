Москва, , 15:18 — REGNUM Несмотря на то, что в РФ наблюдается сезонный летний всплеск спроса на потребительское кредитование, о его сильном росте пока говорить не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал данные национального бюро кредитных историй о том, что средний чек потребкредита в июле 2022 года почти достиг уровня 2021 года.

Кредиты 401(K) 2012

«В России люди обычно уходят в отпуск в июле–августе, к отпуску нужно приобрести путевки, билеты, и люди традиционно привлекают для этого дополнительные средства. Так что можно сказать, что летний всплеск кредитования — сезонное явление, — сказал Юденков. — Однако всё равно сейчас наблюдается эффект низкой базы. Я бы сравнивал показатели с летом 2019 года, а не 2021-го. И поэтому я бы не стал говорить, что наблюдается сильный рост потребительского кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение оптимизма по поводу будущего развития РФ отразилось и на потребительском поведении жителей России.