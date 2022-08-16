Кобани, Сирия, , 15:18 — REGNUM Вооруженные силы Турции и поддерживаемые США курдские боевики обменялись тяжелыми артиллерийскими обстрелами в приграничном городе Кобани на территории мухафазы Халеб на севере Сирии, в результате чего погиб один мирный житель, как передает агентство Reuters.

Курды (сс) Kurdishstruggle

Обстрелы велись в самом городе и на его окраинах, начавшись ночью и усилившись в течение дня, по словам жителей и местной администрации.

Администрация в своем онлайн-заявлении сообщила, что в результате обстрела погиб по меньшей мере один ребенок, еще несколько человек получили ранения.

Анкара рассматривает полуавтономную курдскую территорию в северной и восточной Сирии как угрозу национальной безопасности на своей границе.

На фоне эскалации конфликта между враждующими сторонами во многих приграничных городах участились обстрелы и атаки беспилотников. В июле были убиты по меньшей мере три курдских командира, в чем курды обвинили Анкару.

Агентство Reuters поговорило по телефону с жительницей Кобани Дилвин, которая в целях безопасности предпочла назвать себя только по имени. По ее словам, 16 августа, когда усилился обстрел, в городе воцарился хаос.

«Люди стали бегать повсюду, кругом машины, люди спрашивают о друзьях и родных. Потом грохот стал громче, грохотало со всех сторон, — сказала она. — Было столько криков. Столько страха. Теперь все заперлись по домам».

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