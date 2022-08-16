Москва, , 15:17 — REGNUM Властям РФ пока не удается снизить курс рубля по отношению к доллару по целому ряду причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что осенью 2022 года курс рубля будет в районе 60-65 рублей, а потом укрепится до 70.

Рубль © ИА REGNUM

«Снизить курс рубля по отношению к доллару трудно в силу ряда причин. Во-первых, разрыв экономических связей, проблемы с проведением платежей и падение реальных доходов населения резко снизили спрос на доллар со стороны организаций и населения. Во-вторых, идёт дедолларизация экономики, и экономические агенты рассматривают доллар как риск. В-третьих, сокращение иностранных инвестиций также снижает спрос на доллар для реэкспорта прибыли», — сказал Сафонов.

Но экономическим властям, как отметил Сафонов, выгоден низкий курс рубля для стабилизации бюджета.

«Реальных рычагов сегодня почти не осталось. Если начать значительную эмиссию рубля, то это разгонит инфляцию. Поэтому мы сейчас наблюдаем уникальную ситуацию рыночного баланса валютных курсов без существенного влияния государства. И скорее всего, именно текущий курс и является оптимальным для экономики», — подытожил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что для рубля девальвирующим фактором окажется процесс снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

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