Кострома, 16 августа 2022, 16:11 — REGNUM Костромской областной музыкальный колледж переедет на новое место до начала учебного года. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Татьяна Репина.
Сейчас колледж базируется в памятнике архитектуры 19 века — доходных палатах купцов Третьяковых, расположенных в центре Костромы. По информации департамента культуры здание нуждается в реставрации и не соответствует современным образовательным стандартам.
Ранее коллектив образовательного учреждения протестовал против переезда в корпуса бывшего машиностроительного техникума, расположенного в микрорайоне Юбилейном. Учителя составили петицию, в которой обвинили властей в желании «отнять привлекательное в плане расположения и архитектуры» здание у музыкантов с тем, чтобы продать или отдать его в аренду.
Тем не менее, ремонт корпуса в Юбилейном находится в завершающей стадии. Рабочие заменили кровлю здания, привели в порядок фасады, заменили инженерные коммуникации. В учреждении созданы спортзал и стадион, столовая, концертный зал. Помещения для занятий имеют звукоизоляцию. На работы было затрачено около 100 млн рублей из областного бюджета.
Справка: Костромской музыкальный колледж (ранее — Костромское музыкальное училище) с момента основания в 1957 году находится в доходных палатах купцов Третьяковых. Здание расположено в историческом центре Костромы на улице Симановского. В колледже обучаются 140 студентов. Преподавание ведётся по 4 специальностям: «Инструментальное исполнительство», «Музыкальное искусство эстрады», «Хоровое дирижирование», «Сольное и хоровое народное пение».
Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата переезда костромского музыкального колледжа