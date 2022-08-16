Кострома, 16 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Костромской областной музыкальный колледж переедет на новое место до начала учебного года. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Татьяна Репина.

Наталья Диева ИА REGNUM Костромской музыкальный колекдж

«Мы планируем в этом году 1 сентября начать учебный процесс уже в новом отремонтированном учебном корпусе. Корпус имеет больше площадей, чем наше здание на Симановского. Сейчас помещения нового корпуса оборудованы по всем требованиям. Теперь у нас есть большой концертный зал, в котором стоят два концертных рояля», — сказала Репина.

Сейчас колледж базируется в памятнике архитектуры 19 века — доходных палатах купцов Третьяковых, расположенных в центре Костромы. По информации департамента культуры здание нуждается в реставрации и не соответствует современным образовательным стандартам.

Ранее коллектив образовательного учреждения протестовал против переезда в корпуса бывшего машиностроительного техникума, расположенного в микрорайоне Юбилейном. Учителя составили петицию, в которой обвинили властей в желании «отнять привлекательное в плане расположения и архитектуры» здание у музыкантов с тем, чтобы продать или отдать его в аренду.

Тем не менее, ремонт корпуса в Юбилейном находится в завершающей стадии. Рабочие заменили кровлю здания, привели в порядок фасады, заменили инженерные коммуникации. В учреждении созданы спортзал и стадион, столовая, концертный зал. Помещения для занятий имеют звукоизоляцию. На работы было затрачено около 100 млн рублей из областного бюджета.