Чебоксары, 16 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Чувашии выплата малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет назначена на 41,4 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Семьям с невысоким доходом, имеющим детей от 8 до 17 лет, выплачено более 1,4 млрд рублей, их перечислили на 41,4 тыс. детей. Размеры выплат в Чувашии зависят от уровня дохода родителей и составляют 5 738 рублей (50% от прожиточного минимума ребёнка в республике), 8 607 рублей (75%) или 11 476 рублей (100%).

В ведомстве отмечают, что большая часть заявлений о выплатах поступила через портал госуслуг — 97%. Также обращения подают через МФЦ и клиентские службы ПФР.

Напомним, что выплата малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет назначается с мая 2022 года. На данную государственную поддержку могут претендовать семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума (в Чувашии — 11 832 рублей), имущество не превышает установленные критерии, а у родителей есть официальный доход или уважительная причина его отсутствия. Исключение составляют многодетные семьи и уволенные с 1 марта 2022 года.

Отметим, что в Чувашии в оперативном порядке решают вопрос поддержки детей добровольцев формируемого батальона связи «Атăл». Решение принимается после того, как Чувашия оказалась в списке немногих регионов, где выплаты детям участников спецоперации не предусмотрены.

Подробнее: В Чувашии экстренно решают вопрос о поддержке детей военнослужащих

Как сообщало ИА REGNUM В Чувашии экстренно решают вопрос о поддержке детей военнослужащих , в январе–июне 2022 года в Чувашии родился 4841 ребёнок, что на 493 меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Рождаемость упала на 9,2%.