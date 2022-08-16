Москва, 16 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Если основой экономики РФ по-прежнему будут оставаться ТЭК и добыча полезных ископаемых, то экономический рост будет отложен до 2024 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Если мы по-прежнему будем делать ставку на сохранение в качестве основы экономики ТЭК и добычу полезных ископаемых, то восстановление будет зависеть напрямую от объема продаж иностранным партнерам, что отложит рост до 2024 года, — сказал Сафонов. — Сейчас же основной фактор, который тормозит восстановление экономики, — это падение потребительского спроса внутри страны. Но его восстановление не может осуществляться только бюджетными мерами — повышением социальных выплат и зарплат бюджетникам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов предупредил о рецессии в экономике ЕС зимой 2022–2023 годов.