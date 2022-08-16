Москва, 16 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. То, какой будет ситуация в российской экономике в 2023 году, станет понятно зимой, когда проявятся все проблемы, включая возможную рецессию в ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о том, что экономика РФ начнет восстанавливаться летом 2023 года, но в 2024 году ее рост будет не более 1,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Прогноз АКРА чуть позитивнее, чем у ЦБ России, который считает, что экономика перейдёт к росту не ранее 2024–2025 года, — сказал Сафонов. — Сейчас точно сказать, когда наступит перелом, сложно. Это зависит от ряда факторов. Во-первых, как долго будут сохраняться существующие цены на энергоресурсы. От этого напрямую зависят основные доходы бюджета, а значит, возможности финансирования инфраструктурных проектов. Во-вторых, осторожность прогнозов связана с непониманием скорости импортозамещения. Надо отметить тот факт, что более четко картину 2023 года можно будет представить только зимой 2022 года, когда проявятся все проблемы, включая возможную рецессию в экономике Евросоюза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») заявила, что санкции диктуют РФ необходимость вести политику вынужденного протекционизма и импортозамещения.