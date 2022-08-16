Москва, , 15:13 — REGNUM Весной 2022 года акции некоторых российских компаний упали в цене в 40 раз, что серьезно подорвало доверие к фондовому рынку РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, глава юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в России почти 65% брокерских счетов физических лиц остаются пустыми.

Фондовый рынок

«Биржевая торговля и инвестиций — это безумный риск потери всех своих вложений. Мы видим, что произошло весной 2022 года. Некоторые акции упали в цене в 40 раз. А есть некоторые компании, которые в буквальном смысле разорвали и довели до банкротства разными сомнительными операциями. Причем, вероятно, там есть участие и госбанков. Ну о каком доверии к нашему фондовому рынку можно говорить после этого?» — сказал Головченко.

По его мнению, в настоящее время только не осознающие риска инвесторы станут покупать российские акции. Поэтому количество брокерских счетов будет сокращаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в РФ уровень финансовой грамотности населения серьезно вырос, но упало доверие к фондовому рынку.

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