Париж, , 15:13 — REGNUM Пять глав государств и правительств из Европы и Африки, включая президента Франции Эммануэля Макрона и президента Руанды Пола Кагаме, во вторник, 16 августа, призвали к «обмену технологиями» и «поддержке инноваций», чтобы производить больше вакцин в мире перед лицом пандемии, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вопрос не в том, чтобы знать, «разразится ли» новая пандемия, а в том, чтобы знать, когда именно», — пишут президенты Франции, Руанды, ЮАР, Сенегала, Германии, а также генеральный директор Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Пришло время активизировать сотрудничество, продвигать местное производство и укреплять доверие к продуктам местного производства, чтобы лучше подготовиться к следующему кризису», — настаивают европейские и африканские лидеры в совместном заявлении.

Африка является наименее вакцинированным континентом в мире против коронавируса: менее 20% от 1,2 млрд жителей получили две дозы вакцины.