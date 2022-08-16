Самара, 16 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Бывшего первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги филиал ОАО «РЖД» осудили за взяточничество в Самаре. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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Сообщается, что в Самаре был вынесен приговор экс-первому заместителю начальника Куйбышевской железной дороги (за взяточничество и вымогательство) и двум его соучастникам (за посредничество во взяточничестве).

В суде было установлено, что фигурант уголовного дела в 2018 и 2019 годах требовал от предпринимателей денежные средства за покровительство и согласование работ на железнодорожных путях. В материалах дела указано, что коммерсанты выплачивали требуемые суммы, в том числе перечисляли деньги в виде оплаты электроснабжения жилого дома бывшего железнодорожника.

Сообщается, что общая сумма взяток составляла не менее 12 млн рублей. По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что суд назначил подсудимому наказание в виде четырёх лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

«Двум коммерсантам назначено по три года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.