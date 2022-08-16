Москва, 16 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Тот курс рубля, который установился в настоящее время, невыгоден для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ИА REGNUM Рубль

«Текущий курс рубля невыгоден для российской экономики. Он уменьшает ее конкурентоспособность на мировом рынке. Компании, ориентирующиеся на иностранные рынки, даже дружественных стран, это здорово на себе ощущают. Курс надо постепенно отпускать, — сказал экономист. — Но здесь есть проблемы. Текущий курс во многом искусственный, он сильно зависит от ограничений на валютные операции и эмоционального фона, который складывается не в пользу мировых валют. Большую роль сыграл и перевод оплаты газа в рубли. Но так легко ограничения не снять — возможны непредсказуемые последствия».

Как полагает экономист, скорее всего, ЦБ будет снимать эти ограничения постепенно.

«Девальвирующим фактором для рубля станет и ключевая ставка, полосу снижения которой открыл ЦБ РФ. Сейчас эта ставка заметно ниже официальной инфляции. Такими постепенными мерами курс национальной валюты можно привести к приемлемому уровню», — предположил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что для российского бюджета идеальный вариант — это курс в 75-79 рублей за доллар.