Лысогорский район, Саратовская область, , 15:14 — REGNUM В Лысогорском районе Саратовской области 19 руководителей муниципальных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Доходы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Установлено, что в справках о доходах за 2021 год руководители муниципальных учреждений не отразили сведения о 46 открытых в кредитных организациях расчетных счетах, семи объектах недвижимости, а также скрыли сведения о полученных доходах на общую сумму около 530 тыс. рублей.

Один из руководителей учреждения не отразил сведения о полученном доходе за аренду земельного участка, в справке о доходах на своего супруга не были указаны данные о полученном доходе в размере около 350 тыс. рублей. Кроме того, отсутствовали сведения об открытых трех счетах в банках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что муниципальные служащие администрации Пензы, руководитель иного органа местного самоуправления города, директор муниципального учреждения, а также соискатели, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и должности руководителя муниципального учреждения, предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе на себя и членов семьи.

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