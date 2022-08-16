Тирасполь, 16 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в ходе онлайн-переговоров с министром иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Игнатьевым пытался выдвигать ультиматумы. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Отмечается, что Игнатьев на переговорах напомнил Серебряну, что ранее приднестровская и молдавская стороны выработали проект решения проблемы ввоза лекарств в Приднестровье. Тирасполь поддержал это решение, но Кишинёв до сих пор его не имплементировал.

«В свою очередь, Олег Серебрян занял максимально деструктивную позицию по данному вопросу, состоящую в попытке ревизии имеющихся предварительных договоренностей и выдвижении необоснованных политических условий в контексте импорта медикаментов в Приднестровье», — говорится в сообщении МИД ПМР.

По данным пресс-службы, Игнатьев в ходе беседы также отреагировал на «деструктивные и недальновидные тезисы» Серебряна. Приднестровский министр призвал к поиску компромиссов. Он подчеркнул, что ультиматумы, к которым прибегает молдавская сторона, усиливают напряжённость в регионе и обесценивают роль вице-премьера, как представителя Молдавии.