Брянск, 16 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Абсолютно новые тяговые станции для организации движения троллейбусов установят в Брянске, сообщили 16 августа в пресс-службе правительства региона.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбусная контактная сеть

Работы проведут в рамках инфраструктурного проекта — Брянская область вошла в федеральную программу по обновлению парка подвижного состава городского троллейбусного управления. По словам и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «РоссетиЦентр» — «Брянскэнерго» Антона Герасимова, подготовлена необходимая проектно-сметная документация, идёт государственная экспертиза, а все технические решения проходят процедуру согласования со специалистами муниципального предприятия. Кроме тяговых подстанций будет проведена модернизация всего хозяйства, уже проторгованы 36 троллейбусов, стоимость муниципального контракта превысила 600 млн рублей. Ещё 64 троллейбуса приобретут в лизинг, причём 41 из них на условиях льготного лизинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Брянске представили первый новый троллейбус, приобретённый в рамках инфраструктурного проекта.