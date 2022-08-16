Москва, 16 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Санкции диктуют РФ необходимость вести политику вынужденного протекционизма и импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева. Так она прокомментировала прогнозы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о том, что экономика РФ начнет восстанавливаться летом 2023 года.

O. Dmitrieva Оксана Дмитриева

«В сегодняшних условиях восстановление российской экономики преимущественно зависит от экономической и денежно-кредитной политики властей. Потому что санкции диктуют нам осуществлять политику вынужденного протекционизма и импортозамещения, что может способствовать экономическому росту, — сказала Дмитриева. — Однако импортозамещение будет успешно идти только при нескольких условиях. Во-первых, эффективная денежно-кредитная политика — это дешевый кредит и относительно дешевый рубль. Во-вторых, активное использование госзаказа для стимулирования инвестиционного процесса и создания новых производств. Для этого необходимо повсеместно отказываться от тендеров, которые создают неопределенность в инвестиционной стратегии, и переходить к долгосрочным государственным контрактам, сбалансированным по ценам и срокам. В-третьих, с учетом удорожания логистики и ценовых ограничений по спросу у многих предприятий падает рентабельность, поэтому надо вернуться к предоставлению инвестиционной льготы по налогу на прибыль».

В-четвертых, как полагает Дмитриева, необходимо отказаться от практики так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли.

«Следует снизить НДПИ на руды черных металлов и отменить недавно введенный акциз на жидкую сталь. Такой налоговый контрманевр позволит удерживать цены на сырье и энергоносители для внутреннего потребителя ниже, чем для внешнего», — пояснила парламентарий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что нехватка высокотехнологичной продукции окажется главным фактором, который будет тормозить восстановление экономики РФ.